В Венесуэле пообещали дать ответ на возможное военное вторжение США

Каракас готов к любому развитию событий, в том числе если США решатся на военное вторжение, но призывают Вашингтон к диалогу, заявил глава МИД Венесуэлы Хорхе Арреаса.
«Мы готовы к любому сценарию… Если они (США) предпочтут военный путь, мы готовы сопротивляться — у нас есть армия, полиция, наш народ, и мы готовы уничтожить любую армию, какой бы мощной она ни была», — сказал он, добавив, что Каракас неизменно призывает Вашингтон решать все вопросы путём диалога.
«Мы готовы к любому сценарию, но надеюсь, это никогда не произойдёт», — подчеркнул Арреаса.(РИА Новости)
| 2019-05-06T13:23:37+00:00 6 мая 2019, 14:43|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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