В Венесуэле пообещали дать ответ на возможное военное вторжение США

Каракас готов к любому развитию событий, в том числе если США решатся на военное вторжение, но призывают Вашингтон к диалогу, заявил глава МИД Венесуэлы Хорхе Арреаса.

«Мы готовы к любому сценарию… Если они (США) предпочтут военный путь, мы готовы сопротивляться — у нас есть армия, полиция, наш народ, и мы готовы уничтожить любую армию, какой бы мощной она ни была», — сказал он, добавив, что Каракас неизменно призывает Вашингтон решать все вопросы путём диалога.