В Венесуэле отключили CNN и BBC

Вещание телеканала CNN, а также телерадиокорпорации Би-Би-Си прекращено в Венесуэле, сообщает РИА Новости со ссылкой на портал Infobae.
Портал также сообщает, что заблокирован сигнал радиостанции Caracas Radio. По данным портала, Институт печати и общества Венесуэлы (IPYS) сообщил, что отключение сигнала CNN произошло в 11.45 по местному времени, когда шло освещение политической ситуации в Венесуэле.
Как отмечает издание Nacional, указ о прекращении вещания поступил со стороны Национальной комиссии по телекоммуникациям.
| 2019-05-01T08:47:04+00:00 1 мая 2019, 12:23|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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