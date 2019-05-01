В Венесуэле отключили CNN и BBC

Портал также сообщает, что заблокирован сигнал радиостанции Caracas Radio. По данным портала, Институт печати и общества Венесуэлы (IPYS) сообщил, что отключение сигнала CNN произошло в 11.45 по местному времени, когда шло освещение политической ситуации в Венесуэле.