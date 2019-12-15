В Венесуэле обвинили оппозицию в подготовке теракта против военных

По его словам, теракт готовили оппозиционеры Хуан Гуаидо (незаконно провозгласивший себя временным главой государства), Леопольдо Лопес, Янет Фермин и Фернандо Ороско.

Как заявил министр, им удалось привлечь на свою сторону двух полицейских, которые сейчас задержаны и дают показания. Этим терактом, отметил Родригес, оппозиция хотела сорвать празднование Рождества в Венесуэле.