В Венесуэле обвинили оппозицию в подготовке теракта против военных

Оппозиция Венесуэлы готовила нападение на военнослужащих в штате Сукре, чтобы сорвать празднование Рождества, сообщает телеканал VTV со ссылкой на министра связи и коммуникаций Хорхе Родригеса.
По его словам, теракт готовили оппозиционеры Хуан Гуаидо (незаконно провозгласивший себя временным главой государства), Леопольдо Лопес, Янет Фермин и Фернандо Ороско.
Как заявил министр, им удалось привлечь на свою сторону двух полицейских, которые сейчас задержаны и дают показания. Этим терактом, отметил Родригес, оппозиция хотела сорвать празднование Рождества в Венесуэле.
«К счастью, мы это предотвратили и будем и впредь предотвращать действия, угрожающие миру в республике», — приводит канал слова министра.(РИА Новости)