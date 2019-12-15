В Венесуэле обвинили оппозицию в подготовке теракта против военных

Оппозиция Венесуэлы готовила нападение на военнослужащих в штате Сукре, чтобы сорвать празднование Рождества, сообщает телеканал VTV со ссылкой на министра связи и коммуникаций Хорхе Родригеса.
По его словам, теракт готовили оппозиционеры Хуан Гуаидо (незаконно провозгласивший себя временным главой государства), Леопольдо Лопес, Янет Фермин и Фернандо Ороско.
Как заявил министр, им удалось привлечь на свою сторону двух полицейских, которые сейчас задержаны и дают показания. Этим терактом, отметил Родригес, оппозиция хотела сорвать празднование Рождества в Венесуэле.
«К счастью, мы это предотвратили и будем и впредь предотвращать действия, угрожающие миру в республике», — приводит канал слова министра.(РИА Новости)
| 2019-12-15T11:14:50+00:00 15 декабря 2019, 13:57|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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