В Венесуэле обнародовали видео встречи Гуаидо с лидерами наркокартеля

Министр коммуникаций Венесуэлы Хорхе Родригес продемонстрировал в ходе телеэфира с участием главы государства Николаса Мадуро видеозаписи, на которых лидеры наркокартеля Los Rastrojos («Молодняк») подвозят председателя Национальной ассамблеи Венесуэлы Хуана Гуаидо к правительственному вертолету, где их встречает губернатор колумбийского города и сопровождают спецслужбы этой страны.
Как отметил Родригес, встречавшие Гуаидо члены наркокателя разыскиваются Интерполом.
«Представьте себе, мэр колумбийского муниципалитета обнимается с людьми по кличке Младший, Нандито, Бедный босс. <…> Эти люди и передали Хуана Гуаидо эскорту (президента Колумбии) Ивана Дуке», — заявил Родригес.
По мнению Мадуро, инициатива привлечь бандитов к операции по переправке Гуаидо исходила от президента Колумбии. «Надеюсь, конгресс и другие учреждения начнут расследование этого факта», — добавил президент.
Ранее Хорхе Родригес сообщал о задержании члена картеля Los Rastrojos Ивана Поссо по прозвищу «Нандито», а также демонстрировал видеозапись его показаний об участии операции по незаконной переправке Гуаидо в Колумбию в феврале.
В четверг генеральный прокурор Венесуэлы Тарек Уильям Сааб опубликовал новые снимки Гуаидо с предполагаемыми членами банды Los Rastrojos («Молодняк») и заявил, что преступники ликвидируют свидетелей переправки оппозиционного лидера в Колумбию.
Прокуратура Венесуэлы ведёт расследование событий 23 февраля, по изначальной версии обвинителей имел место преступный сговор Хуана Гуаидо с членами военизированной банды наркоторговцев Los Rastrojos с целью незаконного пересечения границы.
Сам Гуаидо заявлял ранее, что снимки, изначально опубликованные испанской газетой Pais, были сделаны в ходе благотворительного концерта в Кукуте, Боливия, куда он пробрался вопреки запрету на выезд из страны, чтобы получить гуманитарную помощь для сограждан. По словам политика, он не знал этих людей и не просил представиться всех желающих сделать с ним фото.