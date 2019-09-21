В Венесуэле обнародовали видео встречи Гуаидо с лидерами наркокартеля

Сам Гуаидо заявлял ранее, что снимки, изначально опубликованные испанской газетой Pais, были сделаны в ходе благотворительного концерта в Кукуте, Боливия, куда он пробрался вопреки запрету на выезд из страны, чтобы получить гуманитарную помощь для сограждан. По словам политика, он не знал этих людей и не просил представиться всех желающих сделать с ним фото.