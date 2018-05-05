В Венесуэле на бюллетене для выборов Мадуро изобразили десять раз

Национальный избирательный совет Венесуэлы представил образец бюллетеня, который будет выдаваться гражданам страны 20 мая во время выборов президента.
Совет разместил фотографии кандидатов столько раз, сколько партий и движений их поддерживали. Всего кандидатов пятеро.
Больше всего на бюллетене размещено фотографий действующего главы государства Николаса Мадуро – 10 штук, по числу поддержавших его партий. Следом с большим отставанием идет Энри Фалькон – четыре фото. Остальные три кандидата изображены по одному разу, так как их выдвигает только одна партия (это Рейнальдо Кихада, Луис Ратти и Хавьер Бертуччи).
По мнению аналитиков, реальная борьба будет идти между Мадуро и Фальконом. Вместе с президентскими в стране пройдут также местные выборы.
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