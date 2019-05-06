В Венесуэле хотят создать с Россией систему переводов в обход санкций США

Венесуэла надеется создать с участием России и Китая альтернативную систему денежных транзакций, чтобы иметь возможность переводить средства в условиях противодействия со стороны США, заявил на пресс-конференции глава венесуэльского МИД Хорхе Арреаса.
«Мы ищем альтернативные способы взаимодействия с Россией, Китаем, другими дружественными странами, чтобы каким-то образом обойти североамериканскую блокаду», — сказал Арреаса.
«Это политика, это маршруты, которые не появляются за одну ночь, над ними нужно работать, их нужно выстраивать. И мы надеемся, что при поддержке России и Китая мы сможем выстроить новые методы, альтернативные традиционным методам обмена денежными средствами, которые сегодня контролируются Соединенными Штатами», — подчеркнул он.
| 2019-05-06T14:38:55+00:00 6 мая 2019, 16:21|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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