В Венесуэле хотят создать с Россией систему переводов в обход санкций США

Венесуэла надеется создать с участием России и Китая альтернативную систему денежных транзакций, чтобы иметь возможность переводить средства в условиях противодействия со стороны США, заявил на пресс-конференции глава венесуэльского МИД Хорхе Арреаса.

«Это политика, это маршруты, которые не появляются за одну ночь, над ними нужно работать, их нужно выстраивать. И мы надеемся, что при поддержке России и Китая мы сможем выстроить новые методы, альтернативные традиционным методам обмена денежными средствами, которые сегодня контролируются Соединенными Штатами», — подчеркнул он.