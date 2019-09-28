В Великобритании выпустят Бюсты Меркьюри на $1,3 млн

В Великобритании компания получила $ 1,3 млн на изготовление и экспорт в США бюстов фронтмена группы Queen Фредди Меркьюри. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на министерство международной торговли страны.

Отмечается, что вся прибыть пойдет на благотворительную деятельность фонда группы Mercury Phoenix Trust по борьбе со СПИДом и ВИЧ.

Первый бюст Меркьюри был выпущен в прошлом году и был приурочен к премьере биографического фильма о группе «Богемская рапсодия».

Скульптуры певца стоят 148,5 тысячи рублей и 293 тысячи рублей. Цена зависит от размера.