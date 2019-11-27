В Великобритании строитель выиграл в лотерею 105 миллионов фунтов

Строитель из Великобритании выиграл 105 миллионов фунтов стерлингов (более 135 миллионов долларов США) в лотерею EuroMillions, сообщает телеканал Sky News.
Выигрыш 42-летнего Стива Томсона из графства Западный Сассекс стал девятым по величине в истории национальной лотереи.
«Я вышел из своего фургона, пошел назад, я подумал было постучать в дверь к соседу, пошел назад к фургону – я думаю, я был на грани сердечного приступа», — поделился Томсон своими эмоциями, когда он узнал о выигрыше.
Томсон признался, что он решил проверить результаты лотереи, только когда ждал своего коллегу по пути на работу.