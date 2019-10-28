В Великобритании скончался писатель Владимир Буковский

Известный публицист и участник советского диссидентского движения Владимир Буковский скончался в возрасте 76 лет в больнице английского города Кембридж вечером в воскресенье, 27 октября. Смерть наступила в результате остановки сердца. В последние годы у писателя было слабое здоровье, говорится на официальном сайте Буковского.

В начале 1960-х годов Буковский стал одним из организаторов публичных чтений запрещенных стихов у памятника Владимиру Маяковскому. В 1961 году за участие в антисоветских молодежных собраниях его отчислили из Московского университета. Буковского неоднократно арестовывали и направляли на принудительное лечение. В общей сложности он провел около 12 лет в советских тюрьмах, лагерях и психиатрических больницах.

В декабре 1976 года Буковский был выслан из СССР в обмен на лидера компартии Чили Луиса Корвалана. Вскоре после этого Буковский был принят в Белом доме президентом США Джимми Картером.

Впоследствии он поселился в Великобритании и окончил Кембриджский университет по специальности «нейрофизиология». Он посетил Москву впервые с момента высылки лишь в апреле 1991 года по приглашению тогдашнего президента России Бориса Ельцина.

В 2007 году Буковский и сам был выдвинут кандидатом в президенты РФ от демократической оппозиции, но не смог зарегистрироваться, поскольку давно не проживал на территории России. (Русская Службв DW)