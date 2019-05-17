В Великобритании провалились переговоры по сделке о Brexit

Лидер оппозиционной в Великобритании Лейбористской партии Джереми Корбин объявил о провале переговоров с консерваторами по сделке об условиях выхода страны из Евросоюза. Об этом в пятницу сообщило агентство Press Association.

Лидер лейбористов сказал британскому премьер-министру Терезе Мэй, что межпартийные переговоры по Brexit «зашли настолько далеко, насколько это возможно», однако стороны по итогам продолжавшихся чуть более шести недель переговоров не смогли преодолеть актуальные политические разногласия.