В Великобритании провалились переговоры по сделке о Brexit

Лидер оппозиционной в Великобритании Лейбористской партии Джереми Корбин объявил о провале переговоров с консерваторами по сделке об условиях выхода страны из Евросоюза. Об этом в пятницу сообщило агентство Press Association.

Лидер лейбористов сказал британскому премьер-министру Терезе Мэй, что межпартийные переговоры по Brexit «зашли настолько далеко, насколько это возможно», однако стороны по итогам продолжавшихся чуть более шести недель переговоров не смогли преодолеть актуальные политические разногласия.

| 2019-05-17T14:31:43+00:00 17 мая 2019, 16:14|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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