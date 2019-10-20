В Великобритании признали Путина главным на Ближнем Востоке

Президент России Владимир Путин стал самым влиятельным иностранным лидером на Ближнем Востоке. Об этом в материале для The Sunday Times, выдержки из которого публикует TACC, написал редактор «Би-би-си» по ближневосточной тематике Джереми Боуэн (Jeremy Bowen).

По мнению Боуэна, Россия воспользовалась бездействием стран Запада, чьи силы находятся в Сирии, и стала важнейшим игроком на Ближнем Востоке. С мнением самого Путина, как полагает эксперт, теперь нельзя не считаться.

«Он близок к израильтянам, но работает вместе с врагом Израиля Ираном. Оставаясь близким с Ираном, он только что посетил их противников — Саудовскую Аравию и ОАЭ», — отметил редактор.

В его статье говорится, что пока США и их союзники по международной коалиции «мучительно думали, что делать» с операцией Турции против сирийских курдов, российский лидер действовал, заняв открывшееся пространство. Путину не решилась бросить вызов ни одна крупная держава, подчеркнул Боуэн.

В будущем Россия может оказаться одной из первых стран в очереди на заключение контрактов на восстановление инфраструктуры в Сирии. «Для Путина, возможно, это даже более важно теперь, когда Россия вернула себе могущество на Ближнем Востоке и с ней нельзя не считаться», — подытожил эксперт.

О том, что стратегическая победа в Сирии и на всем Ближнем Востоке досталась именно Кремлю, ранее также писали Blomberg и Times of İsrael.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган объявил о начале военной операции в Сирии 9 октября. Она получила название «Источник мира», ее задача состоит в борьбе с Рабочей партией Курдистана(РПК, запрещена в Турции как террористическая) и «Исламским государством» ( ИГ запрещено в России). Операция проводится совместно с формированиями Cирийской свободной армии.

США отказались поддержать курдов в их действиях против Анкары и вывели из Сирии войска. Бойцы курдских «Демократических сил Сирии» (ДСС), обычно пользующиеся поддержкой Вашингтона, назвали это «ударом ножом в спину». На фоне эвакуации из региона американских войск курды заключили союз с официальным Дамаском, который, в свою очередь, поддерживает Россия (lenta.ru)