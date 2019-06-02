В Великобритании привыкли к неожиданностям со стороны Трампа

Великобритания привыкла к неожиданностям со стороны президента США Дональда Трампа, такие его действия не повлияют на отношения двух стран. Так в воскресенье прокомментировал в интервью телеканалу CBS министр иностранных дел королевства Джереми Хант решение Трампа поддержать Бориса Джонсона в борьбе за пост премьер-министра страны.

«За последние несколько лет мы немного больше узнали президента. Мы уже привыкли к неожиданностям с его стороны. Это не повлияет на теплый прием, который мы окажем ему. Британия и Америка — два лучших друга, которых вы только можете найти на планете», — сказал министр, ранее объявивший о намерении участвовать в борьбе за пост лидера Консервативной партии.

Как напомнила журналист, Трамп в положительном ключе высказывался и о самом Ханте, а также указал, что один из кандидатов на пост премьера королевства просил его о публичной поддержке. «Я об этом его не просил», — отметил руководитель внешнеполитического ведомства.

В Великобритании американский лидер подвергся резкой критике после того, как заявил, что бывший глава британского МИД Джонсон отлично справится с обязанностями премьер-министра страны, если будет избран новым лидером Консервативной партии.

Государственный визит 45-го президента США в Великобританию пройдет с 3 по 5 июня. Трамп совершит его вместе с семьей по приглашению королевы Елизаветы II.