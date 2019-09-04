В Великобритании изъяли рекордную партию героина в 1,3 тонны

Национальное агентство по борьбе с преступностью совместно с пограничной службой Великобритании изъяло рекордную партию героина в 1,3 тонны стоимостью более 120 миллионов фунтов.

«Почти 1,3 тонны наркотика класса А было изъято с контейнеровоза MV Gibraltar после того, как оно пришвартовалось в порту Феликсстоув 30 августа», — говорится в сообщении Национального агентства по борьбе с преступностью (NCA).

Согласно заявлению, разведка Национального агентства по борьбе с преступностью установила, что груз с героином будет находиться на судне, когда оно пришвартовалось в Великобритании по пути в Антверпен. Судно прибыло 30 августа, и его обыскали офицеры пограничных войск и NCA. Они обнаружили в общей сложности 1 297 кг вещества, обернутого в множество полотенец и халатов.