В Великобритании изъяли рекордную партию героина в 1,3 тонны

Национальное агентство по борьбе с преступностью совместно с пограничной службой Великобритании изъяло рекордную партию героина в 1,3 тонны стоимостью более 120 миллионов фунтов.
«Почти 1,3 тонны наркотика класса А было изъято с контейнеровоза MV Gibraltar после того, как оно пришвартовалось в порту Феликсстоув 30 августа», — говорится в сообщении Национального агентства по борьбе с преступностью (NCA).
Согласно заявлению, разведка Национального агентства по борьбе с преступностью установила, что груз с героином  будет находиться на судне, когда оно пришвартовалось в Великобритании по пути в Антверпен. Судно прибыло 30 августа, и его обыскали офицеры пограничных войск и NCA. Они обнаружили в общей сложности 1 297 кг вещества, обернутого в множество полотенец и халатов.
После того как наркотики были изъяты, контейнер вернули на судно, чтобы отследить пункт назначения. После остановки в бельгийском порту контейнер был доставлен на грузовике на склад в Роттердаме, после чего сотрудники полиции задержали четырех человек, которые собирались разгружать контейнер.(РИА Новости)
| 2019-09-04T06:18:57+00:00 4 сентября 2019, 07:16|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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