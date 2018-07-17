В Вашингтоне задержали россиянку по подозрению в шпионаже

В США задержали россиянку Марию Бутину по подозрению в шпионаже в пользу России. Об этом сообщило Министерство юстиции, сообщает РИА Новости.

Бутину заподозрили в «сговоре c целью работы агентом иностранного государства» без соответствующей регистрации при американском правительстве. Кроме того, россиянку обвинили в попытках «развивать связи с лицами в США и проникать в организации, имеющие влияние на американскую политику».

Обвинение предполагает, что она действовала без официального, требующегося по закону раскрытия того обстоятельства, что она была агентом российского правительства. Ей грозит до пяти лет тюрьмы. Минюст сообщил, что согласно обвинительному заключению, с 2015-го и по меньшей мере до февраля 2017 года Бутина работала по распоряжению члена российского правительства, который раньше был депутатом, а теперь занимает высокий пост в Центробанке. По информации американского ведомства, этот человек находится под санкциями Минфина США. Имя российского официального лица не называется, однако ранее СМИ в США предполагали, что Бутина была связана с замглавы Банка России Александром Торшиным.

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