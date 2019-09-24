В Вашингтоне задержали более 30 активистов на митинге по изменению климата

Сотни активистов организаций по защите окружающей среды в понедельник в столице США перекрывали дороги с целью привлечь внимание властей к проблеме изменения климата. Главное требование протестующих к конгрессу – принять необходимые законы по борьбе с изменением климата, в первую очередь по борьбе с повышением температуры на планете.

Тема изменения климата стала для многих американцев актуальной после того, как США в 2017 году при президенте Дональде Трампе вышли из Парижского соглашения по климату. Действующий глава государства в целом скептически относится к проблеме изменения климата. В этом году он вновь отказался участвовать в обсуждении этой проблемы на площадке Генассамблеи ООН, которая начала свою работу в понедельник в Нью-Йорке.