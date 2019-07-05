В Вашингтоне трех человек задержали за сожжение флага США

Трое активистов Революционной коммунистической партии задержаны в Вашингтоне неподалеку от Белого дома за сожжение американского флага, сообщает газета Washington Examiner.
Инцидент произошел в День независимости США приблизительно за час до того, как президент Дональд Трамп отправился из Белого дома, чтобы произнести речь у Мемориала Авраама Линкольна.
Активисты, сжегшие флаг, выступают против Трампа и призывают к «миру без Америки». Секретная служба задержала Грегори Джонсона и по меньшей мере двоих его соратников.
Ранее в этом году Джонсон выиграл дело в Кливленде, , где его также задерживали за сожжение флага.(РИА Новости)
| 2019-07-05T09:59:02+00:00 5 июля 2019, 10:14|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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