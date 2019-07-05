В Вашингтоне трех человек задержали за сожжение флага США

Инцидент произошел в День независимости США приблизительно за час до того, как президент Дональд Трамп отправился из Белого дома, чтобы произнести речь у Мемориала Авраама Линкольна.

Активисты, сжегшие флаг, выступают против Трампа и призывают к «миру без Америки». Секретная служба задержала Грегори Джонсона и по меньшей мере двоих его соратников. Ранее в этом году Джонсон выиграл дело в Кливленде, , где его также задерживали за сожжение флага.(РИА Новости)