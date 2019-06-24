В Вашингтоне сопредседатели предложили вывод войск и размещение миротворцев — Мамедъяров

Официальный Баку ждет предложений от сопредседателей Минской группы ОБСЕ по срокам проведения новой встречи глав МИД Азербайджана и Армении по нагорно-карабахскому урегулированию, заявил глава внешнеполитического ведомства Азербайджана Эльмар Мамеддъяров.

«Я не Нострадамус, чтобы сказать, когда будет новая встреча — чем раньше, тем лучше. Сопредседатели скажут, когда возможно провести новую встречу», — сказал Мамедъяров журналистам в понедельник.

По его словам, последняя встреча глав МИД Азербайджана и Армении в Вашингтоне (20 июня – ИФ) длилась более 3 часов. «Положительный момент этой встречи – посредники дали нам предложения для обсуждения. Это новые или старые документы? Мы их обсуждаем последние 15 лет. В Вашингтоне сопредседатели предложили вывод войск и размещение миротворцев. Но над этим вопросом надо работать», — сказал Мамедъяров.

Он добавил, что позиция Азербайджана остается неизменной – армянские военные должны быть выведены с оккупированных азербайджанских территорий.

По его словам, основные переговоры могут начаться только после вывода армянских войск с оккупированных территорий. «Что касается других вопросов, то они обсуждаются. Но основное – это вывод армянских войск», — добавил он.

При этом он отметил, что Азербайджан сторонник «ведения субстантивных переговоров».

Мамедъяров подчеркнул, что «в ближайшие 2-3 месяца мы рассмотрим предложения сопредседателей».

| 2019-06-24T14:38:12+00:00 24 июня 2019, 15:14|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (1 оценок, среднее: 10,00 из 10) Загрузка...|

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