В Вашингтоне сопредседатели предложили вывод войск и размещение миротворцев — Мамедъяров

Официальный Баку ждет предложений от сопредседателей Минской группы ОБСЕ по срокам проведения новой встречи глав МИД Азербайджана и Армении по нагорно-карабахскому урегулированию, заявил глава внешнеполитического ведомства Азербайджана Эльмар Мамеддъяров.

«Я не Нострадамус, чтобы сказать, когда будет новая встреча — чем раньше, тем лучше. Сопредседатели скажут, когда возможно провести новую встречу», — сказал Мамедъяров журналистам в понедельник.

По его словам, последняя встреча глав МИД Азербайджана и Армении в Вашингтоне (20 июня – ИФ) длилась более 3 часов. «Положительный момент этой встречи – посредники дали нам предложения для обсуждения. Это новые или старые документы? Мы их обсуждаем последние 15 лет. В Вашингтоне сопредседатели предложили вывод войск и размещение миротворцев. Но над этим вопросом надо работать», — сказал Мамедъяров.

Он добавил, что позиция Азербайджана остается неизменной – армянские военные должны быть выведены с оккупированных азербайджанских территорий.

По его словам, основные переговоры могут начаться только после вывода армянских войск с оккупированных территорий. «Что касается других вопросов, то они обсуждаются. Но основное – это вывод армянских войск», — добавил он.

При этом он отметил, что Азербайджан сторонник «ведения субстантивных переговоров».

Мамедъяров подчеркнул, что «в ближайшие 2-3 месяца мы рассмотрим предложения сопредседателей».