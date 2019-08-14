В Вашингтоне обеспокоены ракетными пусками КНДР

США обеспокоены запусками ракет в КНДР и будут продолжать критику подобных действий. Об этом заявила заместитель госсекретаря США по контролю над вооружениями и международной безопасности Андреа Томпсон во время телеконференции, выдержки из которой транслировал в среду южнокорейский телеканал KBS.

«Мы обеспокоены развитием ситуации с ракетами и продолжим критиковать Пхеньян за их испытания. Мы продолжаем работу с партнерами и союзниками в рамках санкций Совета Безопасности ООН с тем, чтобы кампания давления на Северную Корею продолжалась», — сказала она.

Томпсон также отметила, что США продолжат диалог с КНДР и надеются, что ее лидер Ким Чен Ын выполнит данные им обязательства по денуклеаризации. Заместитель госсекретаря выразила уверенность в том, что президент США Дональд Трамп и Ким Чен Ын снова вернутся к обсуждению. «Мы хотим, чтобы переговоры произошли. Мы ведем обсуждение на рабочем уровне и уверены в том, что президент [Трамп] и председатель Ким [Чен Ын] снова встретятся», — подчеркнула она.

10 августа КНДР осуществила запуск двух баллистических ракет малой дальности, которые пролетели около 400 км. За последние две недели это уже пятые по счету испытания, проведенные северокорейскими военными.(ТАСС)