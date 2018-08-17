В Варшаве разберут памятник Благодарности советским солдатам

В 2018 году будет разобран памятник Благодарности солдатам советской армии, находящийся в Скарышевском парке Варшавы. Об этом сообщает Польское радио со ссылкой на Мариуша Буркацкого из Управления по озеленению в Варшаве в пятницу, 17 августа.

По словам Буркацкого, памятник передадут Институту национальной памяти Польши. Элементы монумента должны попасть в Музей холодной войны в селе Подборско неподалеку от Щецина в Западнопоморском воеводстве.

Отмечается, что все необходимые разрешения уже получены. Идет поиск подрядчика для выполнения работ.

Экспозиция музея в Подборско расположена в помещениях советских складов атомного оружия. В период коммунистической Польши этот объект был секретным. Его построили польские солдаты в 1966-1969 годах, а в 1970 году объект был передан советской стороне. Институт национальной памяти планирует создать там постоянную выставку на площади 300 гектаров.

Напомним, в июле 2017 года президент Польши Анджей Дуда подписал закон о сносе советских памятников. Ожидается, что монументы демонтируют в течение года после вступления закона в силу. Всего на территории Польши насчитывалось почти 50 таких объектов.

При этом сносу не подлежат монументы, расположенные на кладбищах или территории других захоронений, а также памятники, не выставленные на всеобщее обозрение, или демонстрируемые в научных целях или как произведения искусства. Также под запретом снос объектов, внесенных в реестр памятников архитектуры.

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