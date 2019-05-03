В условиях «свободной конкуренции» цены на рынках устанавливают чиновники

«Потребительские цены должны постоянно контролироваться, ни в коем случае нельзя допустить искусственного повышения цен. Макроэкономическая ситуация в Азербайджане стабильная. Инфляция находится на низком уровне — составляет чуть более 2%. Курс маната стабилен. В таком случае, конечно, ни в коем случае нельзя допускать искусственного завышения цен. Сейчас в экономике страны наблюдается оживление. Покупательная способность людей растет. Мы видим это сегодня из статистических показателей. Видят и структуры, контролирующие потребительский рынок. Увеличиваются зарплаты, пособия, начались выплаты, связанные с проблемными кредитами. Но мы не можем позволить, чтобы этим воспользовались какие-то нечистоплотные люди, спекулянты, чтобы они искусственно завышали цены или же занимались какой-то монополизацией. Поэтому за потребительскими ценами должен быть постоянный контроль. Ни в коем случае нельзя допускать искусственного завышения цен. Соответствующим структурам необходимо очень серьезно заниматься этими делами», — заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев во время заключительной речи на заседании Кабинета министров, посвященном итогам социально-экономического развития в первом квартале 2019 года и предстоящим задачам.

Как заявил экономист Самир Алиев, в Азербайджане государство регулирует только цены на газ, свет транспорт, электричество. «Под контролем государства также находятся цены за уборку мусора. Потребительские цены на остальные товары находятся вне контроля государства», — сказал # экономист Самир Алиев.

«Для того, чтобы государство могло регулировать цены на потребительские товары необходимо соответствующее решение Кабинета министров. Отсутствие данного решения не позволяет государству вмешиваться в процесс образования потребительских цен. Но это вовсе не мешает нашим чиновникам оказывать давление на предпринимателей. Так чиновники Министерства экономики самовольно устанавливают цены на хлеб. А Министерство сельского хозяйства назначает цены на товары, которые продаются на ярмарках», — сказал #руководитель Союза потребителей Эюб Гусейнов.

«Чиновники действительно оказывают давление на предпринимателей», — подтвердил руководитель общественного объединения производителей и коммерсантов Севгим Рахманов.- «Для этого они используют различные методы».

За комментарием мы обратились в пресс- службу Министерства экономики.

«Обратитесь с этим вопросом в Государственную службу защиты прав потребителей и антимонопольной политики при Министерстве экономики», — посоветовали нам сотрудники Минэкономики.

Сотрудники антимонопольного отдела Гослужбы уверенно заявили #, что предприниматели сами назначают цены на свою продукцию: «Мы не устанавливаем цены и не контролируем деятельность предпринимателей. В условиях свободной конкуренции это просто невозможно», — заявили сотрудники антимонопольного отдела Гослужбы.

18 февраля 2019 года министр экономики Шахин Мустафаев заявил, что Министерство экономики Азербайджана проводит ежедневный мониторинг цен на основные продовольственные товары, импортеры и местные производители, чья доля на рынке составляет 35%, находятся под контролем правительства, и «они не могут менять свои цены без разрешения». http://interfax.az/view/757857

А как же соответствующее решение Кабинета министров, а как быть со свободной конкуренцией, о которой заявили сотрудники антимонопольного отдела Гослужбы?