В управлении США утверждают, что Уго Чавес приказал «затопить» их страну кокаином

Доклад Управления по борьбе с наркотиками США утверждает, что экс-президент Венесуэлы Уго Чавес (1954-2013) приказал «затопить» Соединенные Штаты кокаином. Как передает ТАСС, об этом сообщила в пятницу газета El Mundo.

По ее сведениям, судебные власти США направили данный отчет американского управления Национальной судебной коллегии Испании. В отчете говорится, что Чавес собрал в 2005 году в своей официальной резиденции людей, связанных с разведкой, чтобы приказать им «бороться с США, затопив страну кокаином». Для реализации плана экс-президент Венесуэлы якобы заявил о необходимости «быть в координации» с леворадикальной группировкой «Революционные вооруженные силы Колумбии», утверждается в отчете.

Управление по борьбе с наркотиками США основывает свои сведения, среди прочего, на показаниях одного из присутствующих на данной встрече.

На этом собрании якобы находился бывший глава военной разведки Венесуэлы (2004-2008 годы) Уго Карвахаль, который был задержан в Испании в апреле по запросу США по делу о торговле наркотиками. Как передавало в четверг агентство Reuters, Карвахаль заявил в суде, что Вашингтон сфабриковал против него дело специально, чтобы добиться его экстрадиции. Агентство отмечает, что, по мнению Соединенных Штатов, у Карвахаля есть важная информация, изобличающая президента Венесуэлы Николаса Мадуро, и что он готов ей поделиться с американской стороной.