В Украину вернулся олигарх Игорь Коломойский

В Украину после почти двухлетнего отсутствия вернулся олигарх Игорь Коломойский, который ранее возглавлял Днепропетровскую область, но был уволен ныне уходящим с поста президента страны Петром Порошенко. О возвращении Коломойского сообщил журналист программы «Схеми» Михаил Ткач в своем Telegram-канале в четверг, 16 мая, информирует Русская Служба DW.

«В 02:30 из Тель-Авива в аэропорт Днепра прилетел самолет группы «Приват» с бортовым номером UR-PRT. О пассажирах пока информации нет. По информации источников, этим самолетом прилетел олигарх Игорь Коломойский», — написал Ткач. Позднее издание the Бабель сообщило, что бизнесмен лично подтвердил редакции свой приезд в Украину.

Коломойский покинул Украину в июне 2017 года. Первоначально он проживал в Швейцарии, а затем переехал в Израиль. Бизнесмен говорил, что намерен вернуться в Украину, но лишь после официального обнародования результатов президентских выборов, победу на которых одержал шоумен Владимир Зеленский.

Игорь Коломойский публично поддерживал Зеленского в предвыборной кампании.