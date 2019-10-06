В «украинском деле» Трампа появился второй разоблачитель

Чиновник спецслужб, напрямую знакомый с обстоятельствами разговора Трампа и Зеленского, рассказал о них генеральному инспектору разведывательных служб США Майклу Аткинсону, сообщает DW.

Второй разоблачитель президента США Дональда Трампа в деле, связанном со скандальным разговором главы Белого дома с президентом Украины Владимиром Зеленским, рассказал об обстоятельствах данного дела генеральному инспектору разведывательных служб страны Майклу Аткинсону. Об этом сообщил в воскресенье, 6 октября, в эфире американского телеканала ABC Марк Заид — адвокат, представляющий интересы обоих разоблачителей.

По словам Заида, его новый клиент является чиновником из кругов спецслужб и, в отличие от первого информатора, знаком «из первых рук» с некоторыми обстоятельствами, описанными в жалобе первого разоблачителя, связанной с телефонным разговором Трампа с Зеленским. Если это так, это может привести к пересмотру утверждения Трампа о том, что информация в жалобе была «абсолютно неточной».

| 2019-10-06T20:11:37+00:00 6 октября 2019, 22:43|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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