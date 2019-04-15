В Украине завершился процесс регистрации наблюдателей за выборами

Центральная избирательная комиссия (ЦИК) Украины завершила процесс регистрации международных наблюдателей, которые будут работать во время проведения второго тура выборов президента страны, представители России в списках не значатся. Об этом в понедельник сообщила пресс-служба комиссии.

«Комиссия завершила процесс регистрации официальных наблюдателей для очередных выборов президента Украины. Всего зарегистрировано 2700 официальных наблюдателей от 20 международных организаций и 21 иностранного государства», — сказали в пресс-службе.

 

| 2019-04-15T23:39:47+00:00 16 апреля 2019, 03:15|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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