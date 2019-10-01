В Украине завели дело против Луценко

Госбюро расследований Украины завело уголовное дело против экс-генпрокурора Юрия Луценко в связи с возможным злоупотреблением служебным положением, заявление подал председатель парламентской фракции «Слуга народа» Давид Арахамия, сообщил во вторник и.о. начальника отдела по работе с общественностью и СМИ ведомства Максим Билоусенко.

Ранее Арахамия заявил, что Луценко является акционером сети нелегальных казино, и обещал лично обратиться в правоохранительные органы.

«На Луценко по заявлению Арахамии открыто уголовное производство по части 1 статьи 364 УК («злоупотребление властью и служебным положением» — ред.)», — цитирует Билоусенко агентство УНН.

| 2019-10-01T15:24:28+00:00 1 октября 2019, 17:46|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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