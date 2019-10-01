В Украине завели дело против Луценко

Госбюро расследований Украины завело уголовное дело против экс-генпрокурора Юрия Луценко в связи с возможным злоупотреблением служебным положением, заявление подал председатель парламентской фракции «Слуга народа» Давид Арахамия, сообщил во вторник и.о. начальника отдела по работе с общественностью и СМИ ведомства Максим Билоусенко.

Ранее Арахамия заявил, что Луценко является акционером сети нелегальных казино, и обещал лично обратиться в правоохранительные органы.

«На Луценко по заявлению Арахамии открыто уголовное производство по части 1 статьи 364 УК («злоупотребление властью и служебным положением» — ред.)», — цитирует Билоусенко агентство УНН.