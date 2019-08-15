В Украине задержали замминистра

Детективы Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) задержали заместителя министра по вопросам временно неподконтрольных территорий Украины Юрия Грымчака и его помощника. Об этом в среду сообщили в НАБУ.

«Разоблачили и задержали заместителя министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц, а также его помощника, — говорится в сообщении, опубликованном на странице НАБУ в Facebook. — Указанные лица якобы за осуществление ими влияния на принятие решений лицами, уполномоченными на выполнение функций государства, требовали от представителя юридического лица неправомерную выгоду в общем размере $1,1 млн».

В НАБУ уточнили, что дело расследуется совместно с представителями Службы безопасности Украины и Генпрокуратуры.

Юрий Грымчак занимает должность заместителя министра по вопросам временно неподконтрольных территорий Украины с марта 2017 года.