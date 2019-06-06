В Украине взялись за Виктора Ющенко

Генеральная прокуратура Украины открыла уголовное дело в отношении третьего президента Виктора Ющенко (2005-2010), которому инкриминируют растрату государственного имущества на 540 млн гривен ($20 млн). Об этом сообщила пресс-секретарь генпрокурора Лариса Сарган.

«В ходе этого расследования было составлено письменное уведомление об обвинении, где указано, что Ющенко, действуя по предварительному сговору с группой лиц путем злоупотребления своим служебным положением, завладел государственным имуществом — комплексом зданий и сооружений урочища «Межигорье» и домом в селе Новые Петровцы, земельными участками, на которых он расположен. И все это общей стоимостью 540 млн гривен», — рассказала Сарган в комментарии изданию «Украинская правда».

По ее словам, обвинение экс-президенту предъявлено в рамках уголовного производства, начатого еще в 2015 году.