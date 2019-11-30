В Украине вступил в силу закон о воинских званиях по стандартам НАТО

Украинский закон о введении новых воинских званий для сержантского и старшинского состава по стандартам НАТО опубликован в газете «Голос Украины».
Таким образом, закон вступил в силу, кроме некоторых положений, которые вступят в силу через 10 месяцев и 1 день.
Ранее министерство обороны Украины информировало, что президент Владимир Зеленский подписал закон.
Как сообщала пресс-служба минобороны, закон позволит повысить роль сержантского и старшинского состава ВС Украины в обучении и воспитании подчиненного личного состава, а также «создаст дополнительные мотивационные факторы для прохождения гражданами Украины военной службы по контракту и будет способствовать переходу ВСУ на профессиональную основу по образцу армии западноевропейского образца».(РИА Новости)