В Украине вступил в силу закон о воинских званиях по стандартам НАТО

 Украинский закон о введении новых воинских званий для сержантского и старшинского состава по стандартам НАТО опубликован в газете «Голос Украины».
Таким образом, закон вступил в силу, кроме некоторых положений, которые вступят в силу через 10 месяцев и 1 день.
Ранее министерство обороны Украины информировало, что президент Владимир Зеленский подписал закон.
| 2019-11-30T14:13:09+00:00 30 ноября 2019, 14:58|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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