В Украине возбудили очередное уголовное дело против Порошенко

Госбюро расследований Украины возбудило дело по факту якобы легализации Петром Порошенко преступных доходов на сумму 300 миллионов долларов при продаже завода «Кузня на Рыбальском», заявил бывший заместитель главы администрации экс-президента Виктора Януковича, юрист Андрей Портнов, сообщает РИА Новости.
«Сегодня ГБР зарегистрировало новое уголовное производство и начало расследование по факту легализации Порошенко преступных доходов при офшорных манипуляциях на сумму 300 миллионов долларов США по сделке продажи завода «Кузни на Рыбальском», — заявил Портнов.