В Украине в мусорном баке нашли чемодан с трупом

В пятницу 4 января в Украине в мусорном баке, расположенном вблизи многоэтажного дома, обнаружили чемодан с трупом девушки.

Страшная находка была обнаружена вблизи жилого здания на проспекте Героев в городе Днепр, передает znaj.ua.

«Согласно предварительному осмотру, умерла женщина в возрасте от 20 до 30 лет, сейчас ее личность устанавливается. Также на теле отсутствуют видимые следы насильственной смерти», — заявили в полиции.

Подробности инцидента прояснятся после проведения судебно-медицинской экспертизы.

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| 2019-01-05T16:45:51+00:00 5 января 2019, 17:31|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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