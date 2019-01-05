В Украине в мусорном баке нашли чемодан с трупом

В пятницу 4 января в Украине в мусорном баке, расположенном вблизи многоэтажного дома, обнаружили чемодан с трупом девушки.

Страшная находка была обнаружена вблизи жилого здания на проспекте Героев в городе Днепр, передает znaj.ua.

«Согласно предварительному осмотру, умерла женщина в возрасте от 20 до 30 лет, сейчас ее личность устанавливается. Также на теле отсутствуют видимые следы насильственной смерти», — заявили в полиции.

Подробности инцидента прояснятся после проведения судебно-медицинской экспертизы.

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