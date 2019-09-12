В Украине три добровольческих батальона сдали оружие

В Донбассе бойцы трех добровольческих батальонов Национальной гвардии Украины добровольно передали оружие правоохранительным органам. Об этом сообщается на сайте Национальной полиции Украины.

Речь идет о националистических подразделениях им. Шейха Мансура, ОУН и 8-го батальона украинской добровольческой армии. Безопасность обеспечивали следователи и работники взрывотехнической службы.

«Процесс передачи вооружения официально зафиксирован. Он состоялся 11 сентября при участии руководства Нацполиции, полиции Донецкой области, СБУ, командования добровольческих подразделений», — говорится в сообщении.

Первый заместитель председателя Нацполиции Вячеслав Аброськин уточнил, что всего в МВД было передано около 10 тонн различного оружия и боеприпасов.

По данным «Страна.ua», разоружение батальонов связано с активной подготовкой Киева ко встрече в «нормандском формате». (РИА Новости)