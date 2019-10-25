В Украине собираются открыть уголовное дело против Кличко

Высший антикоррупционный суд Украины обязал Национальное антикоррупционное бюро (НАБУ) открыть уголовное производство по факту возможной государственной измены со стороны мэра Киева Виталия Кличко и двух его заместителей. Об этом в пятницу, 25 октября, сообщило агентство «Українськi Новини».

По его данным, речь может идти сразу о нескольких правонарушениях, включая злоупотребление служебным положением, получение неправомерной выгоды, хищение госсредств и собственно госизмену.

Суд при этом отреагировал на жалобу, поступившую в связи с бездействием НАБУ. Как передает «Эхо Киева», производство инициировали депутаты Киевского городского совета. По их мнению, Кличко и чиновники Киевской городской государственной администрации и «Дирекции строительства дорожно-транспортных сооружений Киева» могли завысить стоимость реконструкции Шулявского моста. Как считают истцы, выгодоприобретателем могла быть компания-подрядчик проекта, «Северо-Украинский строительный альянс», входящая в корпорацию «Укрбуд».