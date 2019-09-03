В Украине самое молодое правительство в Европе

Новый состав Кабинета министров Украины стал самым молодым правительством среди европейских государств. Об этом сообщает DW во вторник, 3 сентября.

В немецком издании подсчитали, что средний возраст новоизбранных министров составляет 39 лет. Таким образом, украинские чиновники на шесть — десять лет моложе своих коллег из стран Балтии, Финляндии и Беларуси. Разница в возрасте с испанскими и итальянскими министрами составляет около 20 лет.

Интересно, что средний возраст членов французского правительства — 56 лет. Это вдвое больше, чем возраст министра цифровой трансформации Михаила Федорова — ему 28 лет.

Примечательно, что Федоров, а также министр экономики Эстонии Виргиниус Синкевичус являются самыми молодыми министрами Европы.