В Украине раскрыли личность мужчины, угрожавшего взорвать мост в Киеве

Мужчина, угрожавший взорвать мост в Киеве, является участником военной операции в Донбассе, он был приговорен судом к гауптвахте за самоволку, сообщает издание «Украинская правда».

«Согласно данным с сайта Киевгорадминистрации, он является участником антитеррористической операции и подавал ходатайство о получении земельного участка», — говорится в сообщении.

По данным издания, фамилия этого мужчины Белько. Он имел звание старшего сержанта, занимал должность начальника радиостанции радиоцентра полевого узла связи воинской части А 3628, расположенной в Броварах в Киевской области.

«26 июня суд признал Белько виновным в самовольном оставлении воинской части, назначив ему наказание в виде ареста с содержанием на гауптвахте на срок семь дней», — отмечается в сообщении.