В Украине проведут испытания новых ракетных комплексов

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов заявил о подготовке к испытаниям новых ракетных комплексов, передает РИА Новости.

Как сообщила пресс-служба украинского президента, это заявление Турчинов сделал на встрече с главой украинского государства Петром Порошенко.

«В ближайшее время планируется испытания новых мощных ракетных комплексов», — приводит слова Турчинова пресс-служба президента. Он также пригласил Порошенко принять участие в финальном этапе испытаний.

О каких именно ракетных комплексах идет речь, не сообщается.

Порошенко ранее заявил о начале технического переоснащения армии. Украинский ОПК активно приступил к работе, однако военные эксперты и пользователи интернета каждый раз с иронией обсуждают новинки.