В Украине подсчитаны 99% голосов избирателей

Кандидат от партии «Слуга народа» Владимир Зеленский после подсчета данных 99% избирательных протоколов получает 30,23% голосов, сохраняя первую позицию в президентской гонке. На втором месте находится действующий президент Украины Петр Порошенко с 15,92% голосов. Об этом свидетельствуют данные ЦИК Украины.

Лидер «Батькивщины» Юлия Тимошенко на данном этапе получает 13,39%, кандидат от «Оппозиционной платформы — За жизнь» Юрий Бойко — 11,68%, глава партии «Гражданская позиция» Анатолий Гриценко — 6,92%.

Выборы президента Украины прошли 31 марта. Второй тур, куда вышли Зеленский и Порошенко, запланирован на 21 апреля.

| 2019-04-02T16:47:16+00:00 2 апреля 2019, 19:55|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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