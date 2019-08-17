В Украине объявлено имя последнего победителя парламентских выборов

Центральная избирательная комиссия (ЦИК) Украины огласила победителя в 210-м избирательном округе (Черниговская область) и завершила подведение итогов голосования на внеочередных выборах в Раду. Как сообщила в пятницу пресс-служба Центризбиркома, депутатом от этого округа в новом парламенте Украины станет Борис Приходько.

«ЦИК установил результаты внеочередных выборов депутатов парламента на округе № 210, признав избранным Бориса Приходько», — отметили в пресс-службе.

Центризбирком должен был завершить подсчет голосов и объявить официальные итоги выборов до 5 августа включительно. Однако из-за решений судов о необходимости пересчета голосов на 210-м округе, необходимости внесения уточнений в протокол, а также судебного иска одного из кандидатов в этом округе против ЦИК комиссия нарушила сроки. В итоге ЦИК досрочно прекратил полномочия всего состава окружной избирательной комиссии 210-го округа из-за невыполнения решений и взял на себя обязанность по установлению итогов голосования.