В Украине обесточен 61 населенный пункт в 5 областях

В результате непогоды в Украине без электричества остался 61 населенный пункт в пяти областях. Об этом сообщила пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям в воскресенье, 4 августа.

«В результате осложнения погодных условий (дождь, гроза, порывы ветра) остаются обесточенными 61 населенный пункт в 5 областях, а именно: Днепропетровская — 33, Донецкая — 14, Запорожская — 6, Луганская — 4, Одесская — 4», — сказано в сообщении, пишет korrespondent.net.

К восстановлению электроснабжения привлечены бригады облэнерго. Спасатели отметили, что по состоянию на 21:00 наблюдались осадки в виде дождя в Днепропетровской, Запорожской, Донецкой, Луганской и Харьковской областях.