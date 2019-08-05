В Украине не устают возбуждать уголовные дела против экс-президента

Государственное бюро расследований зарегистрировало уголовное дело, которое касается возможной поездки экс-президента Украины Петра Порошенко и приближенных к нему лицам на Мальдивы по поддельным документам в 2018 году при содействии таможенной и пограничной служб, сообщает ТАСС.

Об этом в понедельник сообщил бывший первый заместитель руководителя администрации четвертого президента Украины Виктора Януковича, юрист Андрей Портнов.

«С целью определить новые офшоры, собственность, активы и счета Порошенко и его окружения, вчера мы сообщили о новой уголовной инициативе по факту организации незаконного пересечения границы и поездки близких к Порошенко лиц в 2018 году по чужим паспортам на Мальдивский архипелаг», — написал Портнов в своем Telegram-канале.

| 2019-08-05T22:22:52+00:00 5 августа 2019, 23:58|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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