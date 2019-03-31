В Украине начались выборы президента

В Украине в воскресенье, 31 марта, началось голосование на выборах главы государства. Избирательные участки в стране открылись в 8.00 утра и закроются в 20.00 по киевскому времени. Результаты экзитполов могут быть обнародованы только после окончания голосования.

Всего документы в ЦИК подал 91 человек, 47 из них было отказано в регистрации. Еще пять человек позднее отказались от участия в президентской гонке. В окончательный список вошли 39 кандидатов, среди которых — действующий глава государства Петр Порошенко, бывший премьер и лидер партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко, а также артист и худрук студии «Квартал 95» Владимир Зеленский. Эти три кандидата имеют наибольшие шансы на победу, сообщает dw.com.

Избиратели могут проголосовать на одном из почти 30 тысяч участков, 101 из которых расположен в посольствах и консульствах Украины за границей, кроме диппредставительств, расположенных в России. В конце 2018 года ЦИК перенес избирательные участки в России в украинские посольства в Грузии, Казахстане и Финляндии.

Если в день выборов ни один из кандидатов не наберет более 50 процентов голосов, то будет назначен второй тур, который пройдет 21 апреля. В таком случае официальные результаты, как ожидается, будут объявлены до 1 мая включительно, а инаугурация главы государства состоится до 31 мая.

За избирательным процессом в Украине наблюдают 2020 представителей из 16 стран и 15 международных организаций. Наблюдателей из России в Украину не пустили, поскольку в начале февраля Верховная рада законодательно ограничила участие в наблюдательных миссиях граждан стран-агрессоров и тех, кого делегировали эти страны. В Украине Российская Федерация официально признана страной-агрессором.