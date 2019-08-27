В Украине начались съемки фильма о катастрофе МН17 ВИДЕО

В Украине начались съемки фильма о катастрофе МН17. Об этом сообщает ТСН. Снимает фильм украинская команда во главе с режиссером Романом Любым на средства украинского культурного фонда и правительства Канады. Съемки фильма начались в понедельник, 26 августа, под Киевом.

Название фильма — Железные бабочки, потому что, как говорят авторы, много обломков ракеты, которая попала в самолет, имели форму именно бабочек.

Авторы фильма говорят, что их цель – не расследование, ведь, кто виноват в теракте, давно всем известно. Их цель – не дать забыть о трагедии. На большие экраны Железные бабочки планируют выпустить через год.