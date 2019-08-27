В Украине начались съемки фильма о катастрофе МН17 ВИДЕО

В Украине начались съемки фильма о катастрофе МН17. Об этом сообщает ТСН. Снимает фильм украинская команда во главе с режиссером Романом Любым на средства украинского культурного фонда и правительства Канады. Съемки фильма начались в понедельник, 26 августа, под Киевом.

Название фильма — Железные бабочки, потому что, как говорят авторы, много обломков ракеты, которая попала в самолет, имели форму именно бабочек.

Авторы фильма говорят, что их цель – не расследование, ведь, кто виноват в теракте, давно всем известно. Их цель – не дать забыть о трагедии. На большие экраны Железные бабочки планируют выпустить через год.

| 2019-08-27T01:35:37+00:00 27 августа 2019, 06:36|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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