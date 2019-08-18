В Украине начала работу оценочная миссия ЕС

В Украине стартовала работа миссии Европейского Союза по оценке телекоммуникационной сферы. Члены делегации провели встречу с советником главы украинского государства Владимира Зеленского Михаилом Федоровым. Об этом говорится в пресс-релизе офиса президента Украины.

Миссия должна оценить готовность телекоммуникационной системы страны к интеграции с единым европейским цифровым рынком, пишет mk.ru.

«Команда президента четко понимает, что дальнейшее ускорение экономического и социального развития возможно лишь при условии цифровых преобразований. Мы хотим и готовы быстро выполнить все условия, чтобы стать частью инициативы ЕС по созданию единого цифрового рынка», – прокомментировал советник украинского лидера, добавив, что страны этот процесс открывает “сверхмощные цифровые и экономические перспективы”.

| 2019-08-18T02:04:55+00:00 18 августа 2019, 06:12|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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