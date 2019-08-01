В Украине может сформироваться коалиция против Зеленского

Лидер «Радикальной партии» Украины Олег Ляшко предложил мэру Киева Виталию Кличко объединиться для противостояния президенту Владимиру Зеленскому. Об этом он написал в Facebook.

«Прекрасная новость. Мы с Виталием Кличко объединяем наши усилия против нашествия зеленой чумы», — написал он.

Ляшко призвал и остальных лидеров политических сил последовать их примеру.

Ранее стало известно, что офис Зеленского хочет сместить Кличко с его второй должности — главы Киевской городской государственной администрации. Согласно украинскому законодательству, мэры городов избираются жителями на голосовании. Главу КГГА назначает и увольняет своим указом президент по представлению правительства. Кличко считает, что такие действия власти нарушают закон.