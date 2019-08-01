В Украине может сформироваться коалиция против Зеленского

Лидер «Радикальной партии» Украины Олег Ляшко предложил мэру Киева Виталию Кличко объединиться для противостояния президенту Владимиру Зеленскому. Об этом он написал в Facebook.

«Прекрасная новость. Мы с Виталием Кличко объединяем наши усилия против нашествия зеленой чумы», — написал он.

Ляшко призвал и остальных лидеров политических сил последовать их примеру.

Ранее стало известно, что офис Зеленского хочет сместить Кличко с его второй должности — главы Киевской городской государственной администрации. Согласно украинскому законодательству, мэры городов избираются жителями на голосовании. Главу КГГА назначает и увольняет своим указом президент по представлению правительства. Кличко считает, что такие действия власти нарушают закон.

| 2019-08-01T14:00:25+00:00 1 августа 2019, 16:06|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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