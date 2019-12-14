В Украине инвалидов в колясках приравняли к велосипедистам

D Украине 14 декабря вступил в силу закон, который приравнивает инвалидов в колясках к участникам дорожного движения на велосипедах, пишет «Страна.ua».

Так, закон «О дорожном движении» дополнили специально статьей, согласно которой лица на инвалидных колясках получают право двигаться по тротуарам, пешеходным или велосипедным дорожкам, по обочине или по краю проезжей части.

При этом в случае движения по дороге для автомобилей на них накладываются обязанности велосипедистов.

Кроме того, инвалидам запрещено перевозить на колясках грузы и пассажиров. Сами коляски должны быть оборудованы светоотражающими устройствами.

6 декабря сообщалось, что в Хабаровском крае запустят первое социальное такси, предназначенное для транспортировки лежачих больных и инвалидов (aif.ru)