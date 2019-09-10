В Украине будут прослушивать депутатов

Верховная рада Украины в первом чтении одобрила законопроект, вносящий изменения в ряд положений законодательства, предоставляющие Национальному антикоррупционному бюро Украины (НАБУ) и Государственному бюро расследований (ГБР) право проводить обыски и прослушивать депутатов без разрешения парламента. За документ, предложенный президентом Владимиром Зеленским, во вторник проголосовали 297 депутатов при 226 необходимых.

Как отмечается в пояснительной записке к проекту, НАБУ и ГБР предоставляется право самостоятельно осуществлять снятие информации с телекоммуникационных сетей в рамках проведения негласных следственных и разыскных действий. Депутаты проголосовали также за снятие нормы, которая запрещает без согласия Рады осуществлять обыск депутата парламента, осмотр его личных вещей и багажа, транспорта, жилого и служебного помещений, а также вмешиваться в тайну переписки, телефонных разговоров и другой корреспонденции.