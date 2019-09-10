В Украине будут прослушивать депутатов

Верховная рада Украины в первом чтении одобрила законопроект, вносящий изменения в ряд положений законодательства, предоставляющие Национальному антикоррупционному бюро Украины (НАБУ) и Государственному бюро расследований (ГБР) право проводить обыски и прослушивать депутатов без разрешения парламента. За документ, предложенный президентом Владимиром Зеленским, во вторник проголосовали 297 депутатов при 226 необходимых.

Как отмечается в пояснительной записке к проекту, НАБУ и ГБР предоставляется право самостоятельно осуществлять снятие информации с телекоммуникационных сетей в рамках проведения негласных следственных и разыскных действий. Депутаты проголосовали также за снятие нормы, которая запрещает без согласия Рады осуществлять обыск депутата парламента, осмотр его личных вещей и багажа, транспорта, жилого и служебного помещений, а также вмешиваться в тайну переписки, телефонных разговоров и другой корреспонденции.

| 2019-09-10T16:28:11+00:00 10 сентября 2019, 19:12|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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