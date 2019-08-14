В Украине более 200 населенных пунктов остались без света из-за непогоды

Более 200 населенных пунктов в пяти областях Украины остались без электричества из-за непогоды, сообщила в среду пресс-служба Госслужбы страны по чрезвычайным ситуациям.
«В ночь с 13 на 14 августа в результате осложнения погодных условий (дождь, гроза, град и порывы ветра) произошло обесточивание 205 населенных пунктов в пяти областях», — говорится в сообщении.
В частности, в Черниговской области без света остались 105 населенных пунктов, Львовской – 40, Черновицкой – 26, Киевской – 24 и Житомирской – 10.
К восстановлению электроснабжения привлечены бригады облэнерго.
В ряде областей сильный ветер и град повредил крыши зданий, пострадавших нет.
| 2019-08-14T09:35:09+00:00 14 августа 2019, 11:31|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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