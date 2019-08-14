В Украине более 200 населенных пунктов остались без света из-за непогоды

Более 200 населенных пунктов в пяти областях Украины остались без электричества из-за непогоды, сообщила в среду пресс-служба Госслужбы страны по чрезвычайным ситуациям.

«В ночь с 13 на 14 августа в результате осложнения погодных условий (дождь, гроза, град и порывы ветра) произошло обесточивание 205 населенных пунктов в пяти областях», — говорится в сообщении.