В уходящем году задержаны 15 лиц, подозреваемых в связях с иностранными спецслужбами

«Установлены 15 лиц, подозреваемых в связях с иностранными спецслужбами в целях разведывательно-подрывной деятельности против Азербайджана, и 1 человек, привлеченный к конфиденциальному сотрудничеству».

Как сообщает Report, об этом отметили на отчетном совещании, посвященном итогам служебно-боевой деятельности Государственной погранслужбы в 2019 году.

Была выявлена личность 23 лиц, сражавшихся в зонах внешних конфликтов, 6 задержанных — граждане Азербайджана, обезврежены 6 групп, занимающихся незаконной миграцией, 15 организованных преступных группировок, занимающихся контрабандой и незаконным оборотом наркотиков.

| 2019-12-13T22:25:30+00:00 14 декабря 2019, 05:26|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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