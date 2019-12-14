В уходящем году задержаны 15 лиц, подозреваемых в связях с иностранными спецслужбами

«Установлены 15 лиц, подозреваемых в связях с иностранными спецслужбами в целях разведывательно-подрывной деятельности против Азербайджана, и 1 человек, привлеченный к конфиденциальному сотрудничеству».

Как сообщает Report, об этом отметили на отчетном совещании, посвященном итогам служебно-боевой деятельности Государственной погранслужбы в 2019 году.

Была выявлена личность 23 лиц, сражавшихся в зонах внешних конфликтов, 6 задержанных — граждане Азербайджана, обезврежены 6 групп, занимающихся незаконной миграцией, 15 организованных преступных группировок, занимающихся контрабандой и незаконным оборотом наркотиков.