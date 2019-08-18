В Уганде взорвался бензовоз

Взрыв бензовоза произошел в воскресенье на западе Уганды. Как передает ТАСС, об этом сообщило агентство «Синьхуа».

По его данным, машина перевернулась в округе Рубиризи, после чего прогремел взрыв. Как сообщили в полиции, в результате происшествия есть жертвы, однако их число не известно.

Представитель правоохранительных органов заявил «Синьхуа», что речь может идти о нескольких десятках погибших, так как взрыв произошел рядом с местом, где расположены несколько торговых точек.

По данным местного телеканала NDTV, в результате взрыва разрушены около 20 строений.

| 2019-08-18T22:43:12+00:00 19 августа 2019, 02:49|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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