В Уганде взорвался бензовоз

Взрыв бензовоза произошел в воскресенье на западе Уганды. Как передает ТАСС, об этом сообщило агентство «Синьхуа».
По его данным, машина перевернулась в округе Рубиризи, после чего прогремел взрыв. Как сообщили в полиции, в результате происшествия есть жертвы, однако их число не известно.
Представитель правоохранительных органов заявил «Синьхуа», что речь может идти о нескольких десятках погибших, так как взрыв произошел рядом с местом, где расположены несколько торговых точек.
По данным местного телеканала NDTV, в результате взрыва разрушены около 20 строений.