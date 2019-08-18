В Уганде взорвался бензовоз

Взрыв бензовоза произошел в воскресенье на западе Уганды. Как передает ТАСС, об этом сообщило агентство «Синьхуа».

По его данным, машина перевернулась в округе Рубиризи, после чего прогремел взрыв. Как сообщили в полиции, в результате происшествия есть жертвы, однако их число не известно.

Представитель правоохранительных органов заявил «Синьхуа», что речь может идти о нескольких десятках погибших, так как взрыв произошел рядом с местом, где расположены несколько торговых точек.

По данным местного телеканала NDTV, в результате взрыва разрушены около 20 строений.