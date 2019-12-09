В учебных заведениях Азербайджана будут созданы экзаменационные штабы

Министр образования Джейхун Байрамов подписал приказ о проведении сессии осеннего семестра 2019-2020 учебного года в вузах Азербайджана, сообщает министерство образования.

В соответствии с приказом, руководители вузов и колледжей должны организовать сессию на основании существующих нормативных документов, создать экзаменационные штабы в учебных заведениях, и обеспечить оперативное рассмотрение жалоб, поступающих в них.

Для обеспечения прозрачности на экзаменах будут созданы условия для участия представителей общественности и родителей, СМИ будут регулярно получать информацию о работе «горячей линии» министерства и ходе сессии.

| 2019-12-09T15:34:13+00:00 9 декабря 2019, 18:23|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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