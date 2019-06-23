В тюрьмах США запретили учебники по программированию

В тюрьмах американского штата Орегон запретили чтение нескольких десятков книг про использование компьютера и программирование. Об этом сообщил сайт Vice.com.

Руководство учреждений заявило, что полного запрета нет, все издания сортируются и каждое оценивается на предмет потенциальной угрозы. Власти штата считают, что знания, полученные из подобных книг, могут быть использованы для планирования побега.

При этом автор серии книг «Windows для чайников» Энди Рэтбоун удивился подобному решению, так как сомневается, что в его книгах, которые тоже были запрещены, можно подчеркнуть что-то для побега. Также он отметил, что их содержание за последние годы сильно устарело, цитирует телеканал «360».

В департаменте исправительных учреждений заявили, что необходимо защитить общественность и сами тюрьмы от вредоносных программ взломов систем, поэтому запрет был взвешенным решением. (iz/ru)